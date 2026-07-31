Arrivano le prime conferme in rosa per la Fanum Orosei. Il club gialloblù è pronta a ripartire da alcune certezze in vista della prossima stagione nel Girone C di Prima Categoria.

In attesa di capire chi sarà il prossimo allenatore della Fanum, la dirigenza comunica di aver trovato l'accordo per la permanenza di Stefano Corda, Antonio Monne, (centrocampisti) Alessandro Farris e Carlo Zidda (difensori). I quattro faranno parte della rosa gialloblù della stagione 2026-2027. Giorni di valutazione dunque ad Orosei, in attesa di capire chi comporrà la squadra e chi prenderà il ruolo di tecnico.

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