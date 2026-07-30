A un paio di settimane dall’inizio della preparazione precampionato l’Arzachena Calcio Costa Smeralda completa il quadro con l’ingaggio di Jacopo Scampuddu.

Il professionista gallurese farà parte dello staff sanitario per la stagione sportiva 2026/2027 col ruolo di fisioterapista della prima squadra maschile, che sarà impegnata nel campionato di Promozione, ma offrirà la propria consulenza anche agli atleti del settore giovanile e alle atlete della prima squadra femminile.

Laureato in Fisioterapia presso la Universidade Fernando Pessoa di Porto, con un Master universitario in Osteopatia, Scampuddu ha maturato un’esperienza internazionale in Portogallo, dove, forte anche della qualifica di Tecnico Federale FIPe di Secondo livello, ha seguito squadre senior maschili e femminili e formazioni giovanili occupandosi di recupero dagli infortuni e condizionamento fisico, ma anche di assistenza durante allenamenti, partite e tornei.

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