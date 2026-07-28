Eccellenza, nuovi arrivi in casa VillasimiusSquadra rifatta col nuovo mister Federico Cocco
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Prosegue senza sosta la campagna acquisti del Villasimius. La società targata Federico Cocco ha annunciato altri cinque colpi di mercato in vista della nuova stagione.
Il primo è il difensore Andrea Mastino (classe 1999), la scorsa stagione al Carbonia: per lui si tratta di un ritorno dopo l'esperienza del 2023/2024. Cresciuto nelle giovanili del Cagliari, ha giocato anche con Real Forte, Olbia, Gavorrano e Prato. Confermati anche gli arrivi dell'attaccante Matteo Vinci (2001), proveniente dalla Ferrini ed ex Ossese, Ghilarza, Nuorese, Uri, Muravera, Guspini e giovanili del Cagliari, e del centrocampista Nicola Serra (1999), con esperienze con Ilvamaddalena, Fossano, Budoni, Carbonia, Latte Dolce e Castiadas.
La dirigenza ha chiuso anche con diversi giovani interessanti, come Leonardo Carcangiu (2008), ex Selargius. «Un ragazzo di prospettiva - dice Cocco - interessante, su cui si può lavorare». Dall'Atletico Cagliari arriva inoltre il promettente Gabriele Aime, che ha fatto parte della Rappresentativa Juniores. Un mercato che unisce esperienza e freschezza, con l'obiettivo di allestire una rosa competitiva e ambiziosa per il prossimo campionato.