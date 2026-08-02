Ultimi scampoli di vacanza per le compagini oristanesi che prenderanno parte ai maggiori tornei calcistici regionali. È il caso dell’Unione Sportiva Arborea, squadra partecipante al torneo di Promozione regionale, che inizierà la preparazione il prossimo 10 agosto. Al via ufficiale, il tecnico Maurizio Firinu potrà contare ancora una volta sulla tecnica e i gol del suo capitano, Paolo Atzeni, alla diciottesima stagione consecutiva con la maglia della formazione gialloblu.

Scendendo di un gradino, in vista del torneo di Prima Categoria, i “cugini” del C.R. Arborea, dopo la promozione del maggio scorso e la conferma di Alessandro Deplano in panchina, hanno annunciato la prosecuzione del rapporto con Fabio Valdes, Andrea Cuccu, Marco Mureddu e Simone Obinu, pilastri nella squadra vittoriosa nel campionato di Seconda Categoria. Sempre in Prima, continuano le novità in casa Santa Giusta. La società presieduta da Marco Cau, infatti, ha ufficializzato gli innesti di Ismaele Irde e Domenico Nuscis. Irde andrà a rinforzare il reparto difensivo e arriva dalla più che positiva stagione con il Macomer.

Per Nuscis, invece, è un ritorno: il centrocampista aveva già vestito la maglia della formazione lagunare nell’anno del salto in Promozione. I nuovi innesti vanno ad aggiungersi agli arrivi di Luca Sireus (ex Simaxis), Jacopo Pinna (dalla San Marco), Andrea Carta (ex Samugheo), Mattia Fadda (anche lui ex Samugheo), Mirko Sodu (dal C.R. Arborea), Tommaso Pinna (ex San Marco) e Alessandro Bordignon (ex C.R. Arborea), Mattia Saba (dal Macomer), Alessio Pavcic (anche lui ex Macomer) e Gabriele Contu.

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