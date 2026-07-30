L’Olbia avrebbe perfezionato la domanda di iscrizione al campionato di Eccellenza 2026/27 presentando tutta la documentazione necessaria, compresa l’indicazione dell’impianto di gioco per le gare ufficiali. E’ stato individuato lo stadio “Borucca” di Buddusò, data l’indisponibilità dello stadio “Bruno Nespoli” di Olbia.

Entro la giornata di oggi, ultima utile per completare l’iter, il club gallurese avrebbe inoltre provveduto a pagare le tasse di iscrizione e anche le pendenze economiche relative agli ex tesserati per le vertenze risolte entro il 31 maggio 2026. Ora, l’ultima parola spetta agli organi federali, che si esprimeranno nei prossimi giorni sull’ammissione o meno dei bianchi al massimo campionato regionale di calcio.

Il “Borucca” non è peraltro nuovo a ospitare l’Olbia Calcio, che a Buddusò nel recente passato ha preparato diverse stagioni e giocato molte amichevoli, tra le quali quella con la Primavera del Cagliari nel luglio 2023.

© Riproduzione riservata