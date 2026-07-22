Cresciuto nelle giovanili del Cagliari, nel corso della sua carriera ha maturato importanti esperienze nel calcio sardo, per poi intraprendere il percorso da allenatore, guidando il Decimoputzu e vivendo successivamente un’esperienza anche in Friuli.

Oggi arriva al Seddori con entusiasmo, competenza e una chiara idea di calcio, pronto a mettere la propria esperienza al servizio della squadra e a trasmettere valori come impegno, sacrificio e spirito di gruppo.

Al suo fianco ci sarà il mister in seconda Gianluca Porceddu, che dopo aver guidato la squadra nella seconda parte della scorsa stagione proseguirà il suo percorso in biancorosso, mettendo a disposizione dello staff la conoscenza del gruppo, la dedizione e la passione dimostrate sul campo.

© Riproduzione riservata