Promozione
22 luglio 2026 alle 22:02
La Ferrini più forte con l'arrivo di Santiago ArnaudoSantiago Arnaudo passa alla Ferrini Cagliari che prepara la prossima stagione di Promozione dopo la retrocessione dall'Eccellenza
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Protagonista con Busanca in panchina, Arnaudo torna al Calcio Pirri con maggiore esperienza, personalità e quel valore aggiunto che si sente dentro e fuori dal campo.
Arnaudo ovunque è stato ha dimostrato di essere un uomo spogliatoio e una presenza importante per il gruppo.
© Riproduzione riservata