È Andrea Grigoras il nuovo direttore sportivo del Sassari Calcio Latte Dolce. Ex centrocampista di Castelsardo e Bastia, il venticinquenne Grigoras ha conseguito in America una laurea in Sport Management e sempre negli States ha avuto la sua prima esperienza come allenatore in seconda.

Rientrato in Italia ha iniziato a lavorare con la Torres e con il Sassari Calcio Latte Dolce come operation manager, occupandosi della gestione delle attività operative quotidiane, dal supporto alla pianificazione della pre-season, alla gestione dell’arrivo dei giocatori, oltre alle varie attività di coordinamento e di gestione d’ufficio.

Ha intrapreso contemporaneamente il corso per ottenere la qualifica di direttore sportivo Figc, conseguita al Centro tecnico federale di Coverciano recentemente. Ora è ufficialmente il direttore sportivo dei biancocelesti.

Intanto la squadra sassarese continua ad allenarsi nel campo di via Cilea agli ordini del confermato tecnico Michele Fini.

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