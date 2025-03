«Dobbiamo essere carichi, ma con equilibrio. Senza frenesia. E il pubblico deve essere bravo a sostenerci, soprattutto i più giovani». Davide Nicola detta cosi la linea in vista del match del Cagliari domani alla Domus contro il Monza fanalino di coda (fischio d’inizio fissato per le 12.30) dalla sala stampa del “Crai Sport Center” di Assemini.

Partita fondamentale, manco a dirlo. Ma l’allenatore del Cagliari tende ad alleggerire la tensione, almeno prima di entrare in campo, e a chi gli chiede se sia da vincere a tutti i costi, risponde così: «Mancano nove partite e sono tutte molto importanti per noi. Abbiamo ben chiaro l’obiettivo e ci alleniamo per raggiungerlo il prima possibile. Non so quanti punti servano, e sinceramente non mi interessa. A me interessa solo che la mia squadra sia focalizzata su quello che stiamo facendo», dice Nicola.

Sosta provvidenziale, ha consentito di recuperare tre giocatori chiave. «Soprattutto questa settimana Zappa e Luvumbo hanno lavorato con noi con i giusti carichi. Stringe un po’ i denti Coman, ma lo porto ugualmente con me», annuncia Nicola. Obert, dunque, l’unico rossoblù indisponibile. Dalla Colombia con furore Mina, che si è aggregato al gruppo solo ieri. «Fortunatamente ha giocato solo 35 minuti in nazionale, è arrivato bello carico. Motivato. Centrato. E ha recuperato bene».

© Riproduzione riservata