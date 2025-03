Florinel Coman, Zito Luvumbo e Gabriele Zappa saranno regolarmente tra i convocati di Davide Nicola per Cagliari-Monza di domenica, ore 12.30. L’ufficialità arriverà soltanto domani, ma questa mattina i tre ormai ex infortunati si sono allenati in gruppo per la prima volta dai loro rispettivi stop. Nel corso della settimana, avevano svolto sedute parzialmente con il resto della squadra.

Luvumbo è fuori dal 2 marzo, quando nel secondo tempo di Bologna-Cagliari – appena rientrato da due mesi di stop per un infortunio alla caviglia – aveva accusato una distrazione di basso grado al bicipite femorale della coscia destra. Cinque giorni dopo, il 7 marzo contro il Genoa, il suo sostituto Coman si era fermato a metà primo tempo del suo debutto da titolare: infiammazione del tendine achilleo del piede sinistro. Poi, mercoledì 12 in allenamento, problema fisico anche per Zappa con una distrazione muscolare agli adduttori della coscia sinistra. La sosta è servita per lasciare alle spalle i rispettivi infortuni.

Resta fuori causa il solo Adam Obert, dopo un’altra distrazione muscolare (di basso grado) stavolta al muscolo sartorio della coscia sinistra. Il difensore slovacco, che si è infortunato con la nazionale otto giorni fa, salterà Cagliari-Monza e proverà a recuperare per la trasferta di Empoli del 6 aprile. Oggi si è riaggregato Yerry Mina, che dopo un lungo viaggio dalla Colombia (con scalo intercontinentale) ha fatto rientro in Sardegna. Per lui appena due allenamenti, oggi e domani, per essere in grado di giocare contro i brianzoli. Ma non è in dubbio.

Oggi al Crai Sport Center di Assemini per il Cagliari lavoro tecnico di attivazione seguito da esercizi tattici, con sviluppi di gioco in funzione del Monza e – al termine – una sessione di calci da fermo. Domani allenamento mattutino, poi la conferenza stampa di Davide Nicola alle 12.15.

© Riproduzione riservata