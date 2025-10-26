A Fabio Pisacane non è piaciuta la parte finale della partita persa 0-2 col Bologna domenica scorsa e chiede oggi al Cagliari un pronto riscatto col Verona. Alle 15 è un vero e proprio scontro diretto al Bentegodi, fra l'Hellas che pur non avendo mai vinto è fuori dalla zona retrocessione e i rossoblù reduci da un punto in tre partite dopo l'ottimo avvio. Una flessione su cui ha inciso non poco il terribile infortunio di Andrea Belotti contro l'Inter, tanto che torna l'unico andato a segno nelle ultime tre: Gennaro Borrelli. Sarà quasi certamente lui a guidare l'attacco dal 1', per provare a bissare il gol di Udine (suo primo in Serie A).

Accanto a Borrelli dovrebbe esserci Sebastiano Esposito, invece ancora alla ricerca di una rete in campionato. Al Bentegodi, nella scorsa stagione, segnò una doppietta in un dilagante 1-5 del suo Empoli contro l'Hellas. Poi l'ex Michael Folorunsho, finora garanzia di prestazioni e più volte sfortunato davanti alla porta. Non ci saranno invece Alessandro Deiola (fondamentale il suo 0-2 ad aprile per blindare una vittoria che anticipò la salvezza) e Yerry Mina, rimasti in Sardegna per infortunio. Considerato che Zé Pedro nelle ultime due ha avuto diverse difficoltà, dovrebbe esserci una difesa a tre con Sebastiano Luperto centrale accompagnato da Gabriele Zappa e Adam Obert.

Calcio d'inizio di Verona-Cagliari alle 15, si gioca per l'ottava giornata di Serie A: l'arbitro è Federico Dionisi, sezione L'Aquila. Su unionesarda.it il live dell'incontro, su Radiolina la radiocronaca in diretta dal Bentegodi con pre e post partita.

Verona (3-5-2): Montipò; Núñez, Nelsson, Valentini; Belghali, Serdar, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban. Allenatore: Zanetti.

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Obert; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho, Felici; Esposito, Borrelli. Allenatore: Pisacane.

© Riproduzione riservata