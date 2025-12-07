Non c’era modo migliore per Adam Obert di festeggiare la centesima presenza con la maglia del Cagliari: una grande prova sua e di squadra, seguita dalla vittoria per 1-0. «La prestazione è stata perfetta da parte di tutti, sono molto contento», afferma il numero 33. «La vittoria ci mancava da un po’ e dovevamo dare tutti qualcosa in più, siamo contenti per questo grande successo».

Nel rendimento di Obert sta avendo un ruolo anche Fabio Pisacane. «La continuità che mi sta dando il mister mi aiuta tanto. Analizziamo le cose, per capire quelle positive e negative, e sono contento che partita dopo partita si vedono i miglioramenti». Sulle 100 presenze: «Oggi è un giorno bellissimo per farlo. È un cammino lungo, durato quattro anni, con una maglia bellissima. Alla mia prima presenza l’obiettivo era esordire col Cagliari: poi si sono alzate le ambizioni».

Obert ha un obiettivo: «Guardiamo ancora più avanti, voglio arrivare verso 200». E ha anche sfiorato il gol, se non fosse stato per un miracolo di Svilar sullo 0-0: «È stato un peccato, ho fatto tutto perfettamente e magari alla fine sono arrivato meno lucido. Posso allenarmi anche su queste cose, quando mi ritrovo davanti alla porta».

Obert aveva vicino a sé Juan Rodríguez, all’esordio in Serie A. «Deve continuare così, è un ragazzo bravissimo e sono molto contento per la sua prestazione».

© Riproduzione riservata