«Non abbiamo parlato, non spetta a me commentare quello che è successo, si commenta tutto da sé. Spetta alla Lega decidere fino a che punto determinati atteggiamenti sono accettabili».

Lo ha detto Mario Hermoso il giorno prima della gara con il Celtic tornando sulle offese ricevute da Folorunsho durante la sfida della Roma con il Cagliari. Parlando poi della sua stagione ha aggiunto: «Gasperini mi ha dato la possibilità di fare un pre-campionato normale, mi ha detto che mi avrebbe giudicato sulla base del lavoro fatto quotidianamente in campo», ha sottolineato, «gli sono molto grato, mi ha fatto sentire di nuovo quel piacere di allenarmi, di giocare, di affrontare le sfide senza paura. In questo senso, sento che siamo due persone simili, persone che vanno dritte per la loro strada, senza paura, senza timore».

Alla luce di tutto questo, ha concluso, «spero di poter continuare questo rapporto, questa collaborazione ancora a lungo, e mi pare che anche i risultati si stiano vedendo a livello mio personale e di squadra».

