Venerdì 12 dicembre 2025 alle 10 al carcere minorile di Quartucciu sarà inaugurato e benedetto il percorso del Cammino di Bonaria che, passando per Monserrato, collegherà l’istituto penale alla Basilica. Si tratta di una bretella di 15 chilometri di meditazione e speranza. Tutto il percorso è segnalato, sia fisicamente che con le tracce digitali. Per tutti quelli che vorranno mettersi alla prova, da sabato prossimo potranno raccogliere il timbro direttamente al carcere di Quartucciu. Zaino in spalla e via.

Alla cerimonia di inaugurazione del 12 dicembre interverranno il rettore del Santuario di Bonaria Padre Eugenio Caramia e Don Paolo Ena, cappellano del carcere. La direttrice dell’istituto penale, Marilla Baire, darà il senso di questa grande alleanza con l’associazione Il Cammino di Bonaria. Il sindaco di Quartucciu, Pietro Pisu, confermerà l’importanza della cooperazione delle comunità locali con il Cammino verso la Patrona Massima dei sardi. Prenderà parte all’inaugurazione anche il presidente dell’Associazione Il Cammino di Bonaria, Antonello Menne, che racconterà i contenuti di una collaborazione importante che vede i ragazzi al centro: provare a inserire il Cammino di Bonaria tra i progetti di messa alla prova dei ragazzi sottoposti a processo.

Una grande novità sarà la presenza dell’associazione Filippide, i genitori di bambini con autismo sanciranno il legame con un luogo di ripartenza e recupero della vita. Verranno ascoltate le loro testimonianze per arricchire ulteriormente il Cammino di Bonaria.

