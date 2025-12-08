Dopo il successo di ieri all’Unipol Domus contro la Roma, il Cagliari ha subito voltato pagina ed è già concentrato sulla prossima sfida di campionato. I rossoblù guidati da mister Pisacane sfideranno, sabato 13, alle 20.45 alla New Balance Arena di Bergamo contro l’Atalanta, nell’anticipo della quindicesima giornata di Serie A.

Stamattina la squadra si è divisa in due gruppi. I calciatori maggiormente impiegati nella partita contro i giallorossi hanno svolto un lavoro defaticante tra palestra e campo, mentre gli altri hanno partecipato a esercizi di attivazione e a una partita a tema. Lavoro personalizzato per Luca Mazzitelli e Yerry Mina.

Domani, martedì 9 dicembre, il Cagliari aprirà le porte del Crai Sport Center per un allenamento pomeridiano dedicato ai tifosi.

L’appuntamento è alle ore 15, con accesso dai cancelli di via Sa Ruina a partire dalle 14. Per partecipare sarà sufficiente scaricare il biglietto gratuito, fino a un massimo di due per persona, direttamente su cagliaricalcio.com o tramite TicketOne.

