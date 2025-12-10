Il Cagliari calcio ha un nuovo Cda. L’assemblea dei soci, dopo aver approvato il bilancio dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2025 ha scelto il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società.

La new entry nella società, l’imprenditore sulcitano, Maurizio Fiori è il nuovo vice di Tommaso Giulini che mantiene la carica di presidente.

Nel Cda restano Carlo Catte e Stefano Melis entrambi consiglieri e amministratori delegati. Prashant Gupta e Fedele Usai consiglieri.

Con la nomina del nuovo CdA, l’assemblea ha definito il nuovo assetto di governance del Club: il consigliere uscente Nicola Riva proseguirà il percorso già avviato nel ruolo di Club Ambassador, mentre a Giangiacomo Ibba, Alessandro Manunta e Stefano Signorelli vanno i più affettuosi ringraziamenti per l’impegno, la dedizione e il rilevante contributo fornito alla Società nel corso del loro mandato.

L’assemblea ha inoltre nominato per il prossimo triennio il Collegio Sindacale, confermando Luigi Zucca alla presidenza, al quale si affiancheranno Piero Sanna Randaccio e Sergio Martone in qualità di Sindaci effettivi.

A Nico Pinna Parpaglia va un caloroso ringraziamento per la serietà e professionalità dimostrate nello svolgimento del suo incarico. L’incarico triennale per la revisione legale dei conti è stato affidato alla società Ria Grant Thornton.

(Unioneonline/Fr.Me.)

© Riproduzione riservata