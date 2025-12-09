Ancora out Yerri Mina, torna in gruppo Luca Mazzitelli. Queste le notizie che arrivano dalla seduta a porte aperte che si è svolta questo pomeriggio al CRAI Sport Center di Assemini in vista del match di sabato sera del Cagliari contro l’Atalanta a Bergamo (ore 20.45).

La squadra ha eseguito esercitazioni tecniche accompagnate da un lavoro posizionale sul possesso palla, al termine una sessione di conclusioni in porta.

È tornato in gruppo Mazzitelli, mentre Mina ha continuato il suo lavoro personalizzato. Si è allenato solo parzialmente in gruppo Marco Palestra, mentre Gianluca Gaetano, Leonardo Pavoletti e Marko Rog si sono allenati individualmente. Nessun infortunio, solo una differente gestione dei carichi di lavoro.

Sono in vendita fino a venerdì 12 dicembre i biglietti per la sfida di Bergamo. Si trovano sul circuito Vivaticket (online e nei punti vendita abilitati sul territorio nazionale) al prezzo di 22 euro (ridotto under 16 a 18 euro), più spese di servizio. I residenti in Sardegna potranno acquistarli solo nel settore ospiti, e non sarà possibile farlo il giorno della partita.

Il Cagliari Calcio dunque sconsiglia di recarsi a Bergamo senza aver acquistato prima il tagliando.

