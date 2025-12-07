Cagliari-Roma, le pagelle rossoblù: Gaetano decisivo, Palestra è un trenoSplendida prestazione della squadra di Pisacane, per ritrovare la vittoria che mancava dal 19 settembre
Il Cagliari non vinceva dal 19 settembre e l’1-0 di questo pomeriggio contro la Roma è un colpaccio che vale tantissimo: nelle pagelle voti alti praticamente per tutti, con prestazioni di spicco.
Caprile 6,5
Per una volta non deve fare tanti interventi.
Zappa 7
Chiude tutti i varchi.
(dal 24' st Prati 6,5)
Dà ordine in mezzo al campo
Luperto 7,5
Un salvataggio decisivo su Ferguson.
Juan Rodríguez 7,5
Gran debutto in Serie A, e non era facile.
Palestra 8
Su quella fascia, al momento, in Serie A ha pochi eguali: da applausi.
(dal 47' st Di Pardo sv)
Adopo 6,5
Ha la prima occasione, murato al momento del tiro.
Deiola 7
Ci mette intensità e qualità nelle giocate.
Obert 7,5
Le 100 presenze con la maglia del Cagliari le festeggia al meglio.
S. Esposito 7
La traiettoria del corner che decide la partita è uno spettacolo.
Folorunsho 7
Procura l’espulsione di Çelik con uno strappo splendido.
(dal 47' st Kılıçsoy sv)
Borrelli 6,5
Gioca tanto di sponda e lo fa bene.
(dal 24' st Gaetano 7,5)
Un gol scacciacrisi dal valore inestimabile.
Pisacane 7,5
Incarta la Roma in tutto e per tutto, nel finale si prende il premio che cercava.