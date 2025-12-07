Il Cagliari non vinceva dal 19 settembre e l’1-0 di questo pomeriggio contro la Roma è un colpaccio che vale tantissimo: nelle pagelle voti alti praticamente per tutti, con prestazioni di spicco.

Caprile 6,5

Per una volta non deve fare tanti interventi.

Zappa 7

Chiude tutti i varchi.

(dal 24' st Prati 6,5)

Dà ordine in mezzo al campo

Luperto 7,5

Un salvataggio decisivo su Ferguson.

Juan Rodríguez 7,5

Gran debutto in Serie A, e non era facile.

Palestra 8

Su quella fascia, al momento, in Serie A ha pochi eguali: da applausi.

(dal 47' st Di Pardo sv)

Adopo 6,5

Ha la prima occasione, murato al momento del tiro.

Deiola 7

Ci mette intensità e qualità nelle giocate.

Obert 7,5

Le 100 presenze con la maglia del Cagliari le festeggia al meglio.

S. Esposito 7

La traiettoria del corner che decide la partita è uno spettacolo.

Folorunsho 7

Procura l’espulsione di Çelik con uno strappo splendido.

(dal 47' st Kılıçsoy sv)

Borrelli 6,5

Gioca tanto di sponda e lo fa bene.

(dal 24' st Gaetano 7,5)

Un gol scacciacrisi dal valore inestimabile.

Pisacane 7,5

Incarta la Roma in tutto e per tutto, nel finale si prende il premio che cercava.

