Sconfitta amara per l'Inter che perde a San Siro contro un Liverpool non così tanto in crisi. Senza Salah - non convocato per scelta del club - e reduce da settimane complicate con risultati non all'altezza, la squadra di Slot vince grazie ad un rigore realizzato da Szoboszlai e concesso a due minuti dal 90' dopo la revisione delle immagini al Var per una trattenuta in area di Bastoni ai danni di Wirtz.

All'88' l'episodio che cambia tutto: l'arbitro viene chiamato dal Var a rivedere le immagini per un potenziale rigore per una trattenuta in area di Bastoni ai danni di Wirtz che, sentendosi tirare la maglia, si lascia andare a terra platealmente. L'arbitro controlla e poi decide per il penalty, realizzato da Szoboszlai con una conclusione forte e precisa ad incrociare. A fine partita l'Inter protesta per il rigore troppo generoso che decide la partita. Ma Bastoni sbaglia a trattenere in modo vistoso, mentre all'Inter resta la rabbia e il rammarico per le occasioni sciupate.

È il secondo ko in Champions dopo quello con l'Atletico per i nerazzurri che sono sembrati troppo timidi, forse stanchi e a tratti meno lucidi di ciò che avevano abituato. Anche senza Salah, in rotta con i Reds e rimasto a Liverpool ad allenarsi in palestra come da foto social, il Liverpool ha fatto quello che doveva conquistando tre punti importanti soprattutto per il morale.

L'Atalanta di Palladino invece risorge in Champions League e torna a far sognare i suoi tifosi. I bergamaschi vincono 2-1 sul Chelsea grazie ad una rimonta che porta la firma di Charles De Ketelaere: un mancino di talento che, alternando regia offensiva a giocate col piede debole nei pressi dell'area, prima favorisce il pareggio di Scamacca in gioco aereo e poi ribalta la partita nel finale. E così la Dea finisce per sopravanzare di tre punti in classifica, 13 a 10, i campioni del mondo per club in carica. Una partita tatticamente perfetta e soprattutto una risposta convincente allo svantaggio degli ospiti per mano di Joao Pedro. Con 4 punti tra Bilbao e Union Saint-Gilloise fuori casa gli ottavi di finale diretti sono un sogno possibile.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata