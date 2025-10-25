L'aggiornamento principale dall'infermeria l'aveva dato ieri Fabio Pisacane in conferenza stampa: i problemi fisici di Alessandro Deiola e Yerry Mina li terranno fuori da Verona-Cagliari di domani (ore 15). Il centrocampista, in gol l'anno scorso per chiudere lo 0-2 al Bentegodi, e il difensore colombiano sono le uniche differenze rispetto alla lista dei convocati di domenica scorsa col Bologna.

Gli altri indisponibili del Cagliari, assieme ad Andrea Belotti che tornerà non prima di aprile, sono Alessandro Di Pardo, Nicola Pintus e Boris Radunović. C'è invece Marko Rog, rientrato in gruppo in settimana dopo un fastidio muscolare.

Questi i ventiquattro convocati di Pisacane per Verona-Cagliari.

Portieri: Elia Caprile, Giuseppe Ciocci, Vincenzo Sarno;

Difensori: Riyad Idrissi, Sebastiano Luperto, Adam Obert, Marco Palestra, Juan Rodríguez, Gabriele Zappa, Zé Pedro;

Centrocampisti: Michel Adopo, Nicolò Cavuoti, Mattia Felici, Gianluca Gaetano, Michael Folorunsho, Joseph Liteta, Luca Mazzitelli, Matteo Prati, Marko Rog;

Attaccanti: Gennaro Borrelli, Sebastiano Esposito, Semih Kılıçsoy, Zito Luvumbo, Leonardo Pavoletti.

