Federico Dionisi è l'arbitro designato dall'Aia per Verona-Cagliari, match dell'ottava giornata di Serie A in programma domenica alle ore 15 al Bentegodi. Col direttore di gara della sezione di L'Aquila gli assistenti Pietro Dei Giudici (sezione Latina) e Marco Trinchieri (Milano), quarto ufficiale Davide Di Marco (Ciampino). Al Var ci saranno Daniele Doveri (Roma 1) con assistente Marco Serra (Torino).

Per Dionisi è la prima volta in Serie A in questa stagione. Ha diretto tre gare in Serie B (Frosinone-Avellino il 24 agosto, Pescara-Venezia il 13 settembre e Sampdoria-Catanzaro l'1 ottobre) più Genoa-Empoli di Coppa Italia il 25 settembre. L'ultima sua volta nel massimo campionato risale al 13 gennaio, Monza-Fiorentina, su 35 apparizioni. Col Cagliari i precedenti vedono quasi solo sconfitte: 5 (l'ultima 3-0 col Genoa il 29 aprile) più un pareggio a Empoli per 1-1 il 13 febbraio 2022. Curiosità: è stato designato coi rossoblù 7 volte, compresa questa, e tutte in trasferta.

Queste le designazioni dell'ottava giornata di Serie A, al via venerdì.

Milan-Pisa venerdì 24 ottobre ore 20.45 - Luca Zufferli

Parma-Como sabato 25 ottobre ore 15 - Daniele Chiffi

Udinese-Lecce sabato 25 ottobre ore 15 - Ermanno Feliciani

Napoli-Inter sabato 25 ottobre ore 18 - Maurizio Mariani

Cremonese-Atalanta sabato 25 ottobre ore 20.45 - Alberto Ruben Arena

Torino-Genoa domenica 26 ottobre ore 12.30 - Kevin Bonacina

Sassuolo-Roma domenica 26 ottobre ore 15 - Gianluca Manganiello

Verona-Cagliari domenica 26 ottobre ore 15 - Federico Dionisi

Fiorentina-Bologna domenica 26 ottobre ore 18 - Federico La Penna

Lazio-Juventus domenica 26 ottobre ore 20.45 - Andrea Colombo

