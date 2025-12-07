«Solo dopo la partita ho rivisto le immagini di quanto successo: non posso che chiedere scusa. In campo l’adrenalina ha preso il sopravvento. Era un momento delicato, c’era tensione e ad un’offesa ho risposto con un’altra. Chiedo scusa a chiunque si sa sentito offeso. Anche se si dice che finita la partita finisce tutto».

Michael Folorunsho affida ai social il suo pensiero dopo il durissimo faccia faccia in campo, tra insulti e gesti minacciosi, contro Hermoso durante Cagliari-Roma.

Una lite diventata presto virale: il giocatore rossoblù si copre la bocca con le mani. Ma il labiale, quando si allontana sembra inequivocabile: insulti rivolti all'avversario. Nelle offese al giallorosso, da quanto emerge dai video che hanno fatto il giro del web, ci sarebbero anche offese dirette alla madre dello spagnolo della Roma. L'effetto web e social ha scatenato centinaia e centinaia di commenti avvelenando il dopo partita.

Un finale molto nervoso, quello della gara tra Cagliari e Roma: l'episodio tra Hermoso e Folorunsho nasce dopo un rigore reclamato dal Cagliari per un tocco alle spalle di Palestra lanciato a rete. Contatto che invece l'arbitro ha ritenuto regolare. Nella mischia si distinguono Hermoso e Folorunsho. Contatto ravvicinato con probabile scambio di “complimenti” protetti, però, dalle mani a cono del cagliaritano. Poi il commiato. Con le parole che stanno facendo il giro del web. Per l'arbitro giallo a entrambi. E in serata le scuse.

