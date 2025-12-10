Il Cagliari Calcio apre ufficialmente a una nuova fase della propria storia societaria. Il club rossoblù ha annunciato la chiusura dell’accordo che porta nel capitale sociale un gruppo di investitori internazionali guidati dal sardo Maurizio Fiori e dall’imprenditore statunitense di origini indiane Prashant Gupta.

L’operazione prevede l’acquisizione di una partecipazione di minoranza, ma segna un passo strategico per rafforzare il profilo globale della società.

L’ingresso del nuovo gruppo, composto anche da professionisti di alto livello del mondo dello sport e del business, punta a incrementare le opportunità commerciali del club e a sostenere gli obiettivi sportivi a lungo termine.

Fiori e Gupta sono entusiasti per l’avvio della collaborazione: «Entrare nel Cagliari è un privilegio e una responsabilità. Questo club incarna la tradizione e l’orgoglio dell’Isola. Lavoreremo per creare nuove opportunità senza perdere i valori dell’identità rossoblù. Siamo pronti a supportare il presidente Giulini e tutta la squadra in questo nuovo capitolo».

Maurizio Fiori porta in dote un solido curriculum internazionale: Managing Director di Praxis Capital Management e CIO di Argos Investment Management, ha una lunga esperienza nei mercati finanziari globali, dagli inizi in Olivetti alla guida dell’espansione internazionale di Marquette Partners.

Gupta, CFA, è un imprenditore con oltre 25 anni nel settore degli investimenti, co-fondatore della società tecnologica Lancium Inc. ed ex CFO di importanti family office e hedge fund negli Stati Uniti.

L’operazione è stata seguita sul piano legale dallo studio Hogan Lovells, mentre Deloitte Sports Business Group e Studio Business Consulting hanno curato la due diligence. Il Cagliari è stato assistito dall’avvocato Antonio Romei dello Studio BDL.

