Il Pisa mette paura al Milan: a San Siro finisce 2-2I risultati dell’ottava giornata di campionato, tutti i marcatori e la classifica
Ottava giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Ecco il tabellone delle partite in programma, con risultati, marcatori e classifica.
Venerdì 24 ottobre
Milan-Pisa (Ore 20.45): 2-2 (7’ Leao, 60’ Cuadrado su rigore, 86’ Nzola, 93’ Athekame)
Sabato 25 ottobre
Udinese-Lecce (ore 15)
Parma-Como (ore 15)
Napoli-Inter (ore 18)
Cremonese-Atalanta (ore 20.45)
Domenica 26 ottobre
Torino-Genoa (ore 12.30)
Hellas Verona-Cagliari (ore 15)
Sassuolo-Roma (ore 15)
Fiorentina-Bologna (ore 18)
Lazio-Juventus (ore 20.45)
Classifica
Milan 17
Inter 15
Napoli 15
Roma 15
Bologna 13
Como 12
Juventus 12
Atalanta 11
Sassuolo 10
Cremonese 10
Udinese 9
Lazio 8
Cagliari 8
Torino 8
Parma 6
Lecce 6
Fiorentina 4
Hellas Verona 4
Pisa 4
Genoa 3
(Unioneonline)