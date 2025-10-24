Ottava giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Ecco il tabellone delle partite in programma, con risultati, marcatori e classifica.

Venerdì 24 ottobre

Milan-Pisa (Ore 20.45): 2-2 (7’ Leao, 60’ Cuadrado su rigore, 86’ Nzola, 93’ Athekame)

Sabato 25 ottobre

Udinese-Lecce (ore 15)

Parma-Como (ore 15)

Napoli-Inter (ore 18)

Cremonese-Atalanta (ore 20.45)

Domenica 26 ottobre

Torino-Genoa (ore 12.30)

Hellas Verona-Cagliari (ore 15)

Sassuolo-Roma (ore 15)

Fiorentina-Bologna (ore 18)

Lazio-Juventus (ore 20.45)

**

Classifica

Milan 17

Inter 15

Napoli 15

Roma 15

Bologna 13

Como 12

Juventus 12

Atalanta 11

Sassuolo 10

Cremonese 10

Udinese 9

Lazio 8

Cagliari 8

Torino 8

Parma 6

Lecce 6

Fiorentina 4

Hellas Verona 4

Pisa 4

Genoa 3

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata