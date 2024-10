L’ha annunciato ieri Davide Nicola in conferenza stampa: per Udinese-Cagliari ci saranno dei cambi. Questo perché quella di oggi (ore 18.30 al Bluenergy Stadium) è la prima gara in undici giorni: martedì, alla stessa ora, l’impegno casalingo col Bologna nell’unico turno infrasettimanale di Serie A, poi lunedì 4 novembre alle 20.45 trasferta all’Olimpico con la Lazio.

Visto che l’Udinese si schiera col 3-5-1-1 possibile un modulo a specchio, dopo che il 4-2-3-1 ha portato alla svolta con le due vittorie e il pareggio a Torino con la Juventus nelle ultime tre giornate. Possibile il cambio di tutto il centrocampo: Marin-Prati-Deiola, col secondo che col Cagliari non gioca da due mesi ma che lo stesso Nicola ieri ha rilanciato («Un giocatore importante sul quale puntiamo, è possibile che parta dall’inizio»). In difesa può rifiatare Yerry Mina, davanti Gianluca Gaetano a supporto di Roberto Piccoli.

Arbitra Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo. Il calcio d’inizio è previsto per le 18.30 (prima partita del weekend di Serie A), su unionesarda.it sarà possibile seguire il live con Radiolina in diretta con la radiocronaca di Lele Casini da Udine e al fischio finale il post partita con tutti i commenti. A seguire le probabili formazioni di Udinese-Cagliari.

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Kabasele, Bijol, Touré; Ehizibue, Lovrić, Karlström, Payero, Zemura; Iker Bravo; Lucca. Allenatore Runjaić.

Cagliari (3-5-1-1): Scuffet; Zappa, Palomino, Luperto; Azzi, Marin, Prati, Deiola, Augello; Gaetano; Piccoli. Allenatore Nicola.

© Riproduzione riservata