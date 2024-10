Gianluca Manganiello della sezione Aia di Pinerolo è l’arbitro designato quest’oggi per Udinese-Cagliari, l’anticipo che venerdì alle ore 18.30 aprirà la nona giornata di Serie A al Bluenergy Stadium. Come assistenti Luca Mondin (sezione Treviso) e Niccolò Pagliardini (Arezzo), quarto ufficiale Marco Monaldi (Macerata). Al Var presenti Matteo Gariglio (anche lui di Pinerolo come Manganiello) e da assistente Federico Dionisi (L'Aquila).

Il Cagliari è la seconda squadra con più partite dirette da Manganiello, 20 dietro solo allo Spezia con 23. Il bilancio vede 9 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte: l'esordio è del 31 maggio 2015 in un 4-3 all'ultima giornata sull'Udinese, l'ultima lo scorso 14 gennaio in un successo per 2-1 sul Bologna.

Di seguito tutti gli arbitri della nona giornata di Serie A.

Udinese-Cagliari venerdì 25 ottobre ore 18.30 - Gianluca Manganiello

Torino-Como venerdì 25 ottobre ore 20.45 - Giovanni Ayroldi

Napoli-Lecce sabato 26 ottobre ore 15 - Paride Tremolada

Bologna-Milan sabato 26 ottobre ore 18 - Maurizio Mariani

Atalanta-Verona sabato 26 ottobre ore 20.45 - Ermanno Feliciani

Parma-Empoli domenica 27 ottobre ore 12.30 - Federico La Penna

Lazio-Genoa domenica 27 ottobre ore 15 - Marco Piccinini

Monza-Venezia domenica 27 ottobre ore 15 - Antonio Rapuano

Inter-Juventus domenica 27 ottobre ore 18 - Marco Guida

Fiorentina-Roma domenica 27 ottobre ore 20.45 - Simone Sozza

© Riproduzione riservata