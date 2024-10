Sono 24 i giocatori convocati da Davide Nicola per Udinese-Cagliari, la prima delle dieci partite del weekend valide per la nona giornata di Serie A. Rispetto alla vittoria per 3-2 di domenica scorsa contro il Torino all’elenco si aggiunge Adam Obert, che ha superato il fastidio agli adduttori accusato mentre era con la Slovacchia durante la sosta.

Restano indisponibili Jakub Jankto e Leonardo Pavoletti, il primo finora mai utilizzato in stagione anche per un infortunio alla caviglia e il secondo assente nelle ultime tre gare per una contusione al piede destro. Nel primo pomeriggio, in conferenza stampa, Nicola ha annunciato come ci sarà turnover visto che i rossoblù rigiocheranno martedì contro il Bologna nell’unico turno infrasettimanale del campionato.

Questo l’elenco dei convocati del Cagliari per la partita contro l’Udinese: calcio d’inizio domani alle 18.30, l’arbitro è Gianluca Manganiello.

Portieri: Giuseppe Ciocci, Simone Scuffet, Alen Sherri;

Difensori: Tommaso Augello, Paulo Azzi, Sebastiano Luperto, Yerry Mina, Adam Obert, José Luis Palomino, Mateusz Wieteska, Gabriele Zappa, Nadir Zortea;

Centrocampisti: Michel Adopo, Alessandro Deiola, Mattia Felici, Gianluca Gaetano, Antoine Makoumbou, Răzvan Marin, Matteo Prati, Nicolas Viola;

Attaccanti: Gianluca Lapadula, Zito Luvumbo, Kingstone Mutandwa, Roberto Piccoli.

