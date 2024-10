Cambiano l’avversario la strategia ma non l’obiettivo per il Cagliari domani al Bluenergy Stadium. «Andiamo a giocarci le nostre chance come sempre abbiamo fatto sinora e come continueremo a fare». Testa alta e avanti tutta verso il match contro l’Udinese, in crisi ma non troppo: «Troveremo una squadra preparata, strutturata negli anni ma con un’interpretazione diversa, più dinamica», mette subito le mani avanti Davide Nicola nella tradizionale conferenza stampa della vigilia nella pancia del “Crai Sport Center” di Assemini.

«Una squadra che sa interpretare le due fasi, con pericolosità ma senza andare allo sbando. Ha la capacità di metterti costantemente in difficoltà, soprattutto a livello fisico. Ha esterni veloci e tecnici». Le contromisure sono abbastanza scontate: «Dobbiamo essere disciplinati sia in fase difensiva sia nel momento in cui bisogna attaccare». Concetto, questo, che il tecnico rossoblù ribadisce più volte: «La disciplina tattica e i duelli individuali faranno la differenza».

Considerato l’impegno successivo, martedì prossimo alla Domus con il Bologna, lo stesso Nicola preannuncia un massiccio turnover: «Ci saranno cambiamenti, eccome. Valgono sia per la strategia scelta sia per dividere la fatica in campo e le responsabilità in queste gare ravvicinate che andiamo ad affrontare».

© Riproduzione riservata