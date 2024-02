Un gol allo scadere di Gaetano permette al Cagliari di andare al riposo sull'1-1 sul campo dell'Udinese.

Ranieri ridisegna il Cagliari affidandosi al 4-2-3-1, con Nandez in panchina per un affaticamento muscolare che lo ha condizionato negli ultimi giorni. In campo i due ex Scuffet e Jankto e il portiere deve subito intervenire (7') sul tiro dalla distanza di Ehizibue. Il Cagliari soffre soprattutto sugli esterni e proprio da lì, al 14', arriva il gol: cambio di gioco da destra a sinistra, Zemura controllla e scarica sotto l'incrocio, per il suo primo gol in A e il vantaggio dell'Udinese. Nessuna reazione e friulani vicini al raddoppio al 30', con un colpo di testa di Lucca di poco a lato. I primi segnali di vita arrivano solo al 43', con una punizione dal limite di Lapadula inchiodata a terra da Okoye. E un minuto dopo, ecco l'1-1: cross al bacio di Augello e Gaetano è bravo a inserirsi e colpire di testa. Un gol che rianima il Cagliari e i tifosi rossoblù presenti al Bluenergy, che finalmente possono esultare e farsi sentire.

