Si avvicina la sfida-salvezza di domenica a Reggio Emilia contro il Sassuolo e i tifosi si stringono attorno al “loro” Cagliari. Nell'allenamento di questo pomeriggio disputatosi alla Domus, porte aperte per i sostenitori che si sono presentati in gran numero, con l'amore per i rossoblù che ha superato il richiamo del mare in una giornata estiva.

I dati ufficiali parlano di 3800 tagliandi staccati, anche se in Curva nord ci saranno stati poco meno di tremila persone effettive. Che però hanno cantato e sostenuto il Cagliari per tutto l'allenamento, durato circa un'ora. Compreso il saluto iniziale e il lungo dialogo finale, tra gli stessi tifosi, i giocatori e Ranieri.

Sul campo, praticamente tutti presenti. Unici forfait quelli di Makoumbou, che ha seguito tutta la seduta dalla panchina, e Jankto, out anche col Sassuolo. Mina ha svolto il lavoro atletico con i compagni, ma ha saltato precauzionalmente la partitella a tutto campo, decisa da un guizzo di Kingstone. Formazioni poco indicative, ma si sono rivisti Mancosu, Viola, Pavoletti e Petagna.

In tribuna anche il presidente Giulini. Tutti uniti per preparare l'assalto di Reggio Emilia, con l'obiettivo di vincere per restare ancora in Serie A.

© Riproduzione riservata