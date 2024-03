Nuova tegola sull’attacco rossoblù. Dopo lo stop (lungo) di Leonardo Pavoletti, il Cagliari perde anche Petagna.

L’ex Napoli ieri ha accusato un fastidio al polpaccio, ha interrotto l’allenamento ma poi è tornato in campo. Non sembrava nulla di grave, ma questa mattina provava ancora dolore. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione di lieve entità del soleo, starà fermo per circa tre settimane.

Appuntamento a dopo la sosta dunque, con Ranieri che nel giro di pochi giorni perde entrambi i centravanti di peso che aveva a disposizione. «Dispiace, perdiamo in fisicità, in compenso guadagniamo in velocità con Oristanio e Shomurodov», ha detto il tecnico in conferenza stampa, ricordando anche Lapadula, «molto determinato da un paio di allenamenti, deve solo trovare il gol».

