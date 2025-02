La Fiorentina torna ad Atene, dove un anno fa (al Pireo) ha perso la finale di Conference League contro l'Olympiakos. Lo farà non per affrontare di nuovo i biancorossi, ora in Europa League, ma per gli ottavi di finale contro il Panathinaikos. I greci, ieri, hanno ribaltato il risultato contro il Víkingur con la vittoria per 2-0 (dopo aver perso 2-1 all'andata) e il gol qualificazione al 95'.

L'andata si giocherà giovedì 6 marzo ad Atene, con ritorno sette giorni più tardi al Franchi. La vincente, ai quarti, affronterà una tra Celje (Slovenia) e Lugano (Svizzera). Finale in programma mercoledì 21 maggio a Wrocław, in Polonia.

Questo il quadro completo degli ottavi di Conference League, a seguito del sorteggio andato in scena oggi pomeriggio a Nyon: Real Betis-Vitória Sc, Celje-Lugano, Borac-Rapid Vienna, Molde-Legia, Jagiellonia-Cercle Brugge, Panathinaikos-Fiorentina, Pafos-Djurgården, Copenaghen-Chelsea.

© Riproduzione riservata