Niente derby di Roma agli ottavi di finale di Europa League. C’era il 50% di possibilità, dal sorteggio di oggi a Nyon, che le due formazioni capitoline si affrontassero subito nel torneo. Invece finiscono nei due lati opposti del tabellone, con l’eventuale incrocio soltanto in caso di arrivo in finale. La Lazio affronterà i cechi del Viktoria Plzeň, la Roma (che ieri ha superato il Porto, vincendo 3-2 dopo l’1-1 dell’andata) gli spagnoli dell’Athletic Club.

Le partite si giocheranno con andata giovedì 6 (la Lazio in Repubblica Ceca, la Roma all’Olimpico) e ritorno giovedì 13 (i biancocelesti in casa, i giallorossi a Bilbao). In caso di passaggio del turno ai quarti di finale, per la Lazio ci sarebbe una tra Olympiakos e Bodø/Glimt mentre per la squadra di Claudio Ranieri o il Fenerbahçe (di José Mourinho) o i Rangers.

Ecco il quadro completo del sorteggio degli ottavi di finale di Europa League: Bodø/Glimt-Olympiakos, Fenerbahçe-Rangers, Ajax-Eintracht Francoforte, Fcsb-Lione, Az Alkmaar-Tottenham, Real Sociedad-Manchester United, Viktoria Plzeň-Lazio, Roma-Athletic Club.

© Riproduzione riservata