Incendi in Sardegna, torna l’allerta arancioneLa Protezione civile segnala pericolosità elevata in gran parte dell’Isola, compreso il Cagliaritano
Torna alta l’allerta per gli incendi in Sardegna. La Protezione civile regionale ha diramato un bollettino che segnala pericolosità alta per rischio incendi in diverse aree dell’Isola, compreso il Cagliaritano, per la giornata di domani, mercoledì 20 agosto.
Il codice di allerta è arancione. Il bollettino è accompagnato dalla mappa della distribuzione del rischio a livello regionale, che evidenzia le zone più esposte.
La Protezione civile ricorda alcune regole di comportamento: evitare di accendere fuochi, bruciare residui vegetali o utilizzare attrezzature che possano produrre scintille in aree a rischio. Anche la semplice distrazione può innescare incendi difficili da contenere in presenza di vento e alte temperature.
(Unioneonline/v.f.)