L’Inter, unica squadra rimasta in Champions League, agli ottavi di finale affronterà il Feyenoord che ha appena eliminato il Milan. Questo è l’esito del sorteggio della fase a eliminazione diretta, che si è tenuto oggi a Nyon. Con il nuovo format era certo l’accoppiamento con un’olandese, dopo il doppio incrocio tra club di Serie A ed Eredivisie agli spareggi che ha portato alla qualificazione delle due formazioni dei Paesi Bassi. L’alternativa era il Psv Eindhoven, che dopo aver superato la Juventus giocherà invece contro l’Arsenal.

Le partite sono in programma martedì 4 e mercoledì 5 per l’andata (l’Inter giocherà in Olanda), martedì 11 e mercoledì 12 il ritorno (al Meazza per i nerazzurri). Il calendario con date e orari ufficiali sarà reso noto nelle prossime ore.

Questo il programma completo degli ottavi di finale di Champions League: Club Brugge-Aston Villa, Borussia Dortmund-Lille, Real Madrid-Atlético Madrid, Bayern Monaco-Bayer Leverkusen, Psv Eindhoven-Arsenal, Feyenoord-Inter, Psg-Liverpool e Benfica-Barcellona.

Ai quarti di finale, la vincente di Feyenoord-Inter affronterà la vincente di Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: l’andata, a prescindere dalle squadre partecipanti, sarà in Germania (martedì 8 o mercoledì 9 aprile, ritorno una settimana più tardi). Semifinali il 29-30 aprile e 6-7 maggio, finale di Champions League sabato 31 maggio (ore 21) all’Allianz Arena di Monaco di Baviera.

