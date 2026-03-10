E' durata cinque giorni l'uscita dalla zona playout. Con la vittoria del Perugia sul fanalino di coda Pontedera, la squadra sassarese è stata sorpassata. Per di più gli umbri hanno disputato una gara in meno, così come il Bra, che è a -3 dalla Torres ma virtualmente la può raggiungere.

Con sole sei partite rimaste i rossoblù di Greco sono obbligati a ottenere tre vittorie se vogliono salvarsi senza spareggi. Già sabato arriva però il Ravenna, che sembra tagliata fuori dalla rincorsa alla promozione diretta, ma può ancora sperare di togliere il secondo posto all'Ascoli. Le altre avversarie della Torres al "Vanni Sanna" saranno Livorno e Gubbio, mentre in trasferta affronteranno Perugia (il match più importante), Pineto e Arezzo.

C'è anche un'altra strada per evitare i playout: mantenere il quartultimo posto e chiudere il campionato almeno a +9 dal Pontedera. Attualmente Mastinu e compagni sono a +11 dai toscani, che però devono giocare ancora sette partite. Ma si parla di una formazione che non vince da 16 turni, quindi proprio questa seconda strada per la salvezza diretta sembra più praticabile.

