Da oltre cinque mesi, il Cagliari è privo di Andrea Belotti che si è procurato un gravissimo infortunio al ginocchio. Ma l’attaccante è sempre rimasto al fianco dei rossoblù – anche oggi nella sconfitta per 1-2 col Como vista dalla tribuna – e spera di dare ancora una mano in questa stagione: «Sto bene, sta procedendo tutto bene e siamo ormai alle battute finali. Manca veramente poco, l’ultimo pezzettino e poi spero di tornare felice in campo», le sue prime dichiarazioni su come si senta a livello fisico.

Belotti ha esultato a lungo per il momentaneo 1-1 di Esposito: «Una gioia condivisa, sapevamo dell’importanza della partita e di come dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo. Sono orgoglioso dei miei compagni, hanno fatto una grandissima partita».

In campo Belotti dovrebbe rivedersi già in questa stagione: «Dovrebbe essere fra un mese il rientro, se tutto dovesse andare bene come è andato finora. Cercherò di dare una mano in queste ultime partite, che sono tutte importanti». E per lui Cagliari-Como era una sfida da ex: «Avevo firmato lì soprattutto per il progetto che mi era stato spiegato, per la loro mentalità di crescere subito. È quello che sono riusciti a fare, con una proprietà solida».

