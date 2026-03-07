Cagliari-Como 0-1 al 45’: Baturina sfrutta i rimpalli per il vantaggioRossoblù puniti alla prima azione, partita equilibrata
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
SEGUI QUI LA DIRETTA DEL SECONDO TEMPO DI CAGLIARI-COMO
Cagliari sotto 0-1 a fine primo tempo contro il Como. All’Unipol Domus, al riposo, decide un gol di Baturina al termine di una serie di rimpalli. Per il resto gara equilibrata senza troppe occasioni.
Il Cagliari si schiera col 4-3-3, anche se Folorunsho è molto spesso più centrale di Esposito che dovrebbe essere il centravanti. Il Como va in gol alla prima azione: è il 14’, Nico Paz lancia Da Cunha che in area trova il rimpallo con Dossena, una carambola libera Baturina il cui rasoterra supera Caprile per lo 0-1.
Tolto un destro di Adopo appena dentro l’area di rigore (18’, para Butez), il Cagliari non si fa vedere granché dalle parti del portiere. Rodríguez, invece, si fa notare in positivo per un paio di chiusure su Da Cunha. Al 31’ tripla occasione per il Cagliari: prima Folorunsho calcia al volo col destro dal limite e prende Esposito, poi Sulemana si infila in area e viene chiuso al momento del tiro, quindi Palestra (ma c’era fuorigioco) crossa basso e Sulemana liscia la conclusione.
Un infortunio frena Perrone, che per due volte resta a terra. Sembra pronto a uscire, con Vojvoda richiamato a bordocampo, invece decide di rientrare per un paio di minuti. Poi, al 36’, arriva la sostituzione. E questo porta a chiudere il primo tempo con tre minuti di recupero.