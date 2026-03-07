Il ritorno dal 1’ dopo l’eurogol di Parma per Michael Folorunsho, con Sebastiano Esposito, e la panchina per Semih Kılıçsoy. Sono le principali novità proposte da Fabio Pisacane per Cagliari-Como, anticipo della ventottesima giornata di Serie A che prenderà il via alle ore 15 all’Unipol Domus. Dovendo far fronte all’assenza di Yerry Mina, fuori per un nuovo problema muscolare, il tecnico è costretto a mettere mano all’ennesima emergenza: in difesa c’è l’ex Alberto Dossena, tornato da Como a gennaio.

In mezzo al campo, Joseph Liteta sarà il play con Michel Adopo e Ibrahim Sulemana interni. Confermatissimi – ovviamente – Elia Caprile in porta (nello 0-0 dell’andata fu il migliore in campo) e Marco Palestra sulla fascia destra, entrambi tra i pre-convocati di Gennaro Gattuso per i playoff di qualificazione ai Mondiali dell’Italia di fine marzo. Il resto della difesa vede Juan Rodríguez e Zé Pedro, con Adam Obert a sinistra: la sua presenza può rendere il modulo o un 3-5-2 o un 4-3-3 (in quest’ultimo caso Palestra va più avanzato e Zé Pedro terzino destro).

Queste le formazioni di Cagliari-Como: calcio d’inizio alle ore 15, l’arbitro è Livio Marinelli della sezione di Tivoli. Per seguire la partita, come di consueto, il live su unionesarda.it e la radiocronaca in diretta su Radiolina.

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Juan Rodríguez, Dossena; Palestra, Adopo, Liteta, Sulemana, Obert; S. Esposito, Folorunsho.

In panchina: Sherri, Ciocci, Idrissi, Kılıçsoy, Raterink, Albarracín, Zappa, Pavoletti, Mendy, Trepy, Sulev, Cogoni, Malfitano.

Allenatore: Fabio Pisacane.

Como (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramón, Kempf, Alberto Moreno; Da Cunha, Perrone; Jesús Rodríguez, Nico Paz, Baturina; Douvikas.

I n panchina: Törnqvist, Vigorito, Čavlina, Álex Valle, Goldaniga, Caqueret, Morata, Sergi Roberto, Lahdo, Kühn, Smolčić, Vojvoda, Diego Carlos.

Allenatore: Cesc Fàbregas.

© Riproduzione riservata