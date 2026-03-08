Pareggio con qualche rimpianto per la Torres che passa in vantaggio a Carpi con rigore di Luciani ma neppure un quarto d'ora dopo viene raggiunta dalla rete di Zagnoni. Con una vittoria sarebbe stato distacco netto dalla zona playout, il punto invece lascia spiragli alle concorrenti dirette.

Prestazione intermittente quella dei rossoblù di Greco, che nei primi 40' comandano le operazioni e creano almeno tre occasioni: due con Liviero (paratona del portiere su incornata e palla sopra la traversa) e una con Di Stefano che allarga troppo il diagonale. Nel finale di tempo la squadra sassarese si addormenta e i padron di casa costruiscono un paio di opportunità: al 44' la traversa respinge la conclusione di Pietra.

Nella ripresa la Torres ridiventa propositiva: ruba palla Sorrentino che serve Di Stefano: diagonale potente che il portiere riesce solo a toccare ma sulla linea allontana Zagnoni. Ancora Di Stefano al 56' che riceve in area e viene tamponato da Rosetti. Rigore: lo tarsforma il neoentrato Luciani spiazzando il portiere. Il vantaggio non dura neppure un quarto d'ora perché su corner destro Zagnoni stoppa e gira in rete per il pareggio.

© Riproduzione riservata