Pisa-Cagliari fra otto giorni sarà uno scontro salvezza in piena regola per i rossoblù, e dovranno affrontarlo senza Sebastiano Esposito. Diffidato, è stato ammonito al 71’ per simulazione: in realtà, come mostrano le immagini, aveva nettamente subito fallo da Ramón al limite dell’area. Un episodio che ha mandato su tutte le furie il pubblico della Domus, già indispettito per il precedente cartellino giallo – sempre per simulazione – a Palestra e che non è piaciuto nemmeno a Fabio Piscane.

«Non giudico mai le occasioni di gioco, ma Esposito mancherà a Pisa e questo mi fa arrabbiare», sbotta Pisacane in conferenza stampa. In genere non vuole mai parlare di arbitri, ma dopo Cagliari-Como cambia registro: «Sono stato buono per otto mesi, mi dispiace perché nelle ultime settimane mi sono reso conto che questa bontà porta a spostare il risultato dall’altra parte. Mi sono stufato, ci sono state delle cose che non posso dire perché sarei incoerente. Mi auguro che ci sia una sterzata negli episodi».

Pisacane poi torna su Cagliari-Como a livello di campo: «Complimenti a loro, perché hanno trovato un gol di pregevole fattura e avevamo tutti la sensazione che la partita si potesse sbloccare solo in una situazione del genere. Dispiace perché è stata solamente questione di centimetri per ribattere quel tiro».

