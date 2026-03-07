Cagliari-Como, Juan Rodríguez: «Dimostrato il nostro valore contro una squadra molto forte»Positiva prestazione del difensore arrivato sei mesi fa dall’Uruguay: «Mi sto ambientando bene»
Si sta ambientando sempre più, nella sua prima stagione in Serie A, Juan Rodríguez. Non aveva dei clienti comodi oggi in Cagliari-Como il difensore arrivato sei mesi fa dall’Uruguay, ma – nonostante la sconfitta per 1-2 – è riuscito a limitarli con diverse chiusure. «Credo che abbiamo fatto una grande partita contro un avversario forte: abbiamo dimostrato di essere validi contro dei grandi giocatori», dichiara in sala stampa dalla Domus.
Da Rodríguez una valutazione sul suo ambientamento: «Sto continuando nel mio periodo di adattamento, arrivo da un Paese dove non si gioca a questo ritmo. Mi sto abituando partita dopo partita e allenamento dopo allenamento, mi aiuta anche a livello fisico».
Per il Cagliari è una sconfitta che lascia l’amaro in bocca per come è arrivata, vista la prestazione. «Abbiamo fatto una buona partita in tutti gli aspetti. La qualità dei giocatori del Como la dimostra il secondo gol, è una squadra forte». Sugli aspetti dove può migliorare, Rodríguez non ha dubbi: «L’aspetto fisico e quello tattico, che è molto differente dal campionato in Uruguay. Ma mi sto adattando nella maniera migliore».