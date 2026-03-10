Multa di 2.000 euro per Marco Palestra, dopo il contestato cartellino giallo per simulazione sabato in Cagliari-Como. Lo ha deciso il Giudice Sportivo, nei provvedimenti per la ventottesima giornata di Serie A.

Palestra era caduto in area al 66’, dopo un tentativo di inserimento, ma per l’arbitro Marinelli ha simulato e per questo lo ha ammonito.

Per lo stesso motivo, cinque minuti dopo, ha mostrato il giallo a Sebastiano Esposito: un cartellino pesante, perché l’attaccante era diffidato e non ci sarà domenica (ore 15) in Pisa-Cagliari. Ma, in questo caso, dalle immagini si è visto come non fosse simulazione ma avesse subito fallo al limite dell’area.

Per il prossimo turno di Serie A squalificati anche Lewis Ferguson del Bologna, Patrizio Masini del Genoa, Giuseppe Pezzella del Lecce, Adrien Rabiot del Milan ed Evan N’Dicka della Roma.

