Cagliari-Como, le pagelle rossoblù: Esposito gol di valore, bene RodríguezPrestazione comunque positiva dei rossoblù, nonostante la sconfitta di misura
Il Cagliari perde 1-2 contro il Como, che si prende i tre punti sfruttando gli unici due tiri in porta della sua partita: nelle pagelle dei rossoblù spiccano Esposito e Palestra, ma anche Juan Rodríguez si fa notare in difesa.
Caprile 6
Due tiri in porta del Como, due gol: può poco.
Zé Pedro 6
Si immola di testa per salvare un sinistro di Nico Paz.
(dal 28’ st Zappa 6)
Entra per il finale.
Juan Rodríguez 6,5
Buone chiusure specialmente nel primo tempo.
(dal 33’ st Idrissi 6)
Già dolorante, si fa definitivamente male dopo una discesa.
(dal 42’ st Pavoletti 6)
Le palle alte non bastano.
Dossena 5,5
Sfortunato sul rimpallo nello 0-1.
Obert 6,5
Ha dalle sue parti Nico Paz e lo limita. Dà a Esposito la chance di pareggiare.
Adopo 5,5
Partita scialba, avvia l’azione dell’1-1.
Liteta 6
Più pulito negli interventi rispetto a Parma.
(dal 33’ st Kılıçsoy 5,5)
Non ha occasioni.
Sulemana 6
Alcune palle buone in area nel primo tempo, non sfruttate.
Palestra 6,5
Spettacolare l’accelerazione sull’1-1. E la simulazione è ingigantita.
Esposito 6,5
Ritrova il gol ma non basta, sarà squalificato per un giallo che non c’era.
(dal 33’ st Trepy 6)
Ci prova anche battendo i corner nel finale convulso.
Folorunsho 6,5
Ritorno in campo anche dal 1’ dopo quello di Parma, molto mobile.
Pisacane 6
La sfortuna non lascia il Cagliari, né sulle occasioni né sulle assenze.