Dopo il rinvio delle partite di ieri, che si giocheranno domani, la Serie A vede nuovamente modificato il proprio calendario per le esigenze dovute alla morte di Papa Francesco. In occasione del Consiglio dei ministri, che ha indetto cinque giorni di lutto nazionale da oggi sino a sabato (data in cui, alle 10 nella basilica di San Pietro, si terranno i funerali del Pontefice morto ieri a 88 anni), si è deciso di rinviare gli anticipi della trentaquattresima giornata di campionato.

Sabato in Serie A erano previste Como-Genoa (ore 15), Inter-Roma (ore 18) e Lazio-Parma (ore 20.45). Le ultime due sono le situazioni più complesse, in relazione alla data del recupero: i nerazzurri non possono far slittare più di tanto il match, in quanto mercoledì 30 aprile saranno a Barcellona per l’andata delle semifinali di Champions League, Lazio-Parma invece dovrà essere spostata come minimo a lunedì in quanto domenica a Roma sono attese 100.000 presenze per il Giubileo dei Giovani, confermato anche a seguito della morte di Papa Francesco.

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, aveva chiesto di non giocare domani col Genoa (la data del recupero definita ieri) ma la Lega Serie A ha respinto la proposta. Verona-Cagliari, in programma lunedì alle ore 20.45, al momento non è a rischio slittamento. «Sono sospese le partite di sabato», ha confermato Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le politiche del mare nel suo intervento al termine del Consiglio dei ministri.

