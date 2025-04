Cordoglio in tutto il mondo per la morte di Papa Francesco (TUTTI GLI ARTICOLI), deceduto ieri mattina per un ictus cui è seguito – questo quanto si legge nel certificato medico ufficiale sulle cause della morte – un arresto cardiocircolatorio. Nel suo testamento (LEGGI), redatto nel 2022, ha lasciato come ultima volontà quella di essere sepolto nella nuda terra, in Santa Maria Maggiore, con la tomba finanziata da un anonimo benefattore.

Bergoglio aveva 88 anni ed era stato eletto al Pontificato, dopo la rinuncia di Benedetto XVI, il 13 marzo del 2013. È stato il secondo Papa più anziano di sempre, ha fatto 47 viaggi in 66 Paesi.

I funerali si terranno sabato 26 aprile alle 10, mentre tra il 6 e il 10 maggio si aprirà il conclave per eleggere il successore: sono 135 i cardinali con diritto di voto, 108 dei creati proprio da Bergoglio.

Nella mattinata di martedì il corpo del pontefice è stato deposto nella bara presso la Cappella di Santa Marta, con un rosario tra le mani, vestito con la casula rossa, il pallio e in testa la mitra bianca. Da mercoledì la bara sarà portata dalla Cappella alla Basilica Papale di San Pietro, secondo quanto previsto nell'Ordo Exsequiarum Romani Pontificis.

LA GIORNATA IN DIRETTA:

- I funerali solenni sabato alle 10

Comunicato ufficiale della Santa Sede: «Sabato 26 aprile, alle ore 10, invece, primo giorno dei Novendiali, sul sagrato della Basilica di San Pietro sarà celebrata la Santa Messa esequiale per Papa Francesco. La Liturgia esequiale sarà presieduta da Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Giovanni Battista Re, Decano del Collegio Cardinalizio».

- Il «cordoglio» del governo cinese

Anche la Cina ha espresso «il suo cordoglio» per la morte di Papa Francesco. Lo riferisce il ministero degli Esteri. La notizia della morte del pontefice è diventata subito virale sui social cinesi, la più ricercata in assoluto per oltre 17 ore.

- A Roma i primi cardinali

Sono arrivati a Roma i primi cardinali per partecipare, come da protocollo, alla Congregazione. La riunione, nel corso della quale si decideranno alcune tappe organizzative, come la data dei funerali di Papa Francesco, si terrà nell'Aula del Sinodo.

- Ai funerali anche i grandi della Terra

Prime conferme sulla partecipazione di Capi di Stato e di governo ai funerali del pontefice: a Roma sono attesi tra gli altri il presidente Usa Donald Trump, quello francese Emmanuel Macron e anche il leader di Kiev Volodymyr Zelensky.

(Unioneonline)

