Doveva essere in partenza proprio in questi minuti dall’aeroporto di Cagliari la Fiorentina, da ieri in Sardegna, per fare ritorno in Toscana. Ma la decisione del recupero immediato ha fatto sì che i viola rimangano nell’Isola. Come noto, la partita della trentatreesima giornata di Serie A in programma alle ore 15 non si giocherà come da calendario, rinviata – alla pari di tutte le altre manifestazioni sportive – per la morte di Papa Francesco. Appena definita la data del recupero: mercoledì – dopodomani – alle ore 18.30.

Riunita d’urgenza, la Lega Serie A ha deciso quando far giocare le partite: oltre a Cagliari-Fiorentina rinviate Torino-Udinese (era in programma alle 12.30), Genoa-Lazio (ore 18) e Parma-Juventus (ore 20.45). Partite riposizionate tutte in contemporanea, anch’esse mercoledì alle 18.30. Nel prossimo turno, i rossoblù saranno impegnati lunedì 28 alle 20.45 a Verona mentre i viola ospiteranno l’Empoli domenica alle 15. La Fiorentina giocherà giovedì 1 e giovedì 8 maggio le semifinali di Conference League contro il Real Betis, motivo per cui non era possibile farla slittare ulteriormente.

È confermat anche lo svolgimento delle due semifinali di Coppa Italia: il derby Inter-Milan mercoledì (andata 1-1) e Bologna-Empoli giovedì (andata 3-0), entrambi alle ore 21. «Tutto il Cagliari Calcio partecipa al cordoglio per la morte del Santo Padre», ha scritto il club rossoblù nel comunicare il rinvio della partita con la Fiorentina.

© Riproduzione riservata