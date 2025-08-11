Il Tar della Sardegna blocca l’abbattimento dei bovini «sani e vaccinati» di un allevamento di Orotelli dove erano stati registrati casi di dermatite nodulare contagiosa.

I veterinari della Asl di Nuoro erano attesi per le 14,30 di oggi: avrebbero dovuto sterminare tutta la mandria. Il decreto emesso dal consigliere delegato Oscar Marongiu ha sospeso la procedura, accogliendo le argomentazioni degli avvocati Raffaele Soddu e Gian Michele Canio. Emerge così l’ennesimo passaggio di una gestione dell’epidemia – i focolai attivi in Sardegna sono 50, con un rallentamento della diffusione anche grazie alla campagna vaccinale – che per certi aspetti lascia perplessi gli allevatori.

La scoperta dei casi di dermatite tra i capi della mandria di Francesco Salis risale al 16 luglio. Subito era stato disposto «l’abbattimento di tutti gli animali della specie bovina detenuti nello stabilimento». L’8 agosto scorso in azienda era arrivata un’altra comunicazione: i veterinari sarebbero arrivati oggi, alle 14,30 salvi impedimenti di servizio, per procedere.

Stando all’impugnazione del provvedimento, l’eliminazione avrebbe riguardato tutti capi indistintamente, anche «se sani e regolarmente vaccinati».

Il giudice del Tar non ha deciso nel merito (l’udienza è fissata per il 3 settembre) ma ha giudicato esistente «il presupposto dell’estrema gravità e urgenza» per l’adozione di un provvedimento di sospensione. Il motivo: «L’esecuzione dell’abbattimento dei capi bovini nelle prossime ore avrebbe carattere irreversibile, incidendo irrimediabilmente «sulla vita degli animali che trova oggi espressa tutela costituzionale nel novellato articolo 9 della Costituzione e che, tra l’altro, è elevato ad autonomo bene giuridico protetto (...) e toglierebbe ogni utilità alla pronuncia collegiale».

