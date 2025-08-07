Pallone d’Oro: Donnarumma unico italiano in lizza, dalla Serie A in treScott McTominay (Napoli), Denzel Dumfries e Lautaro Martínez (Inter) fra i trenta candidati
C'è un solo calciatore italiano, Gianluigi Donnarumma del Psg, fra le 30 nominations per il Pallone d'Oro 2025, che sarà assegnato il prossimo 22 settembre a Parigi. Sono invece tre i giocatori che militano in squadre della Serie A, ovvero Scott McTominay del Napoli e la coppia dell'Inter formata da Denzel Dumfries e Lautaro Martínez.
Ben nove i candidati che giocano nel Psg campione d'Europa: Nuno Mendes, Hakimi, Doué, Dembélé, João Neves, Fabián Ruiz, Vitinha, Kvaratskhelia e, appunto, Donnarumma.
Questa la lista dei 30 nominati per il Pallone d'Oro 2025, svelata oggi da France Football:
- Jude Bellingham (Inghilterra, Real Madrid);
- Ousmane Dembélé (Francia, PSG);
- Gianluigi Donnarumma (Italia, PSG);
- Désiré Doué (Francia, PSG);
- Denzel Dumfries (Olanda, Inter);
- Serhou Guirassy (Guinea, Borussia Dortmund);
- Viktor Gyökeres (Svezia, Sporting Cp-Arsenal);
- Erling Haaland (Norvegia, Manchester City);
- Achraf Hakimi (Marocco, PSG);
- Harry Kane (Inghilterra, Bayern Monaco);
- Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Napoli-PSG);
- Robert Lewandowski (Polonia, Barcellona);
- Alexis Mac Allister (Argentina, Liverpool);
- Lautaro Martínez (Argentina, Inter);
- Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid);
- Scott McTominay (Scozia, Napoli);
- Nuno Mendes (Portogallo, PSG);
- João Neves (Portogallo, PSG);
- Michael Olise (Francia, Bayern Monaco);
- Cole Palmer (Inghilterra, Chelsea);
- Pedri (Spagna, Barcellona);
- Raphinha (Brasile, Barcellona);
- Declan Rice (Inghilterra, Arsenal),
- Fabián Ruiz (Spagna, PSG);
- Mohamed Salah (Egitto, Liverpool);
- Virgil van Dijk (Olanda, Liverpool);
- Vinícius Júnior (Brasile, Real Madrid);
- Florian Wirtz (Germania, Bayer Leverkusen-Liverpool),
- Vitinha (Portogallo, PSG);
- Lamine Yamal (Spagna, Barcellona).
