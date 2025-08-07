C'è un solo calciatore italiano, Gianluigi Donnarumma del Psg, fra le 30 nominations per il Pallone d'Oro 2025, che sarà assegnato il prossimo 22 settembre a Parigi. Sono invece tre i giocatori che militano in squadre della Serie A, ovvero Scott McTominay del Napoli e la coppia dell'Inter formata da Denzel Dumfries e Lautaro Martínez.

Ben nove i candidati che giocano nel Psg campione d'Europa: Nuno Mendes, Hakimi, Doué, Dembélé, João Neves, Fabián Ruiz, Vitinha, Kvaratskhelia e, appunto, Donnarumma.

Questa la lista dei 30 nominati per il Pallone d'Oro 2025, svelata oggi da France Football:

- Jude Bellingham (Inghilterra, Real Madrid);

- Ousmane Dembélé (Francia, PSG);

- Gianluigi Donnarumma (Italia, PSG);

- Désiré Doué (Francia, PSG);

- Denzel Dumfries (Olanda, Inter);

- Serhou Guirassy (Guinea, Borussia Dortmund);

- Viktor Gyökeres (Svezia, Sporting Cp-Arsenal);

- Erling Haaland (Norvegia, Manchester City);

- Achraf Hakimi (Marocco, PSG);

- Harry Kane (Inghilterra, Bayern Monaco);

- Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Napoli-PSG);

- Robert Lewandowski (Polonia, Barcellona);

- Alexis Mac Allister (Argentina, Liverpool);

- Lautaro Martínez (Argentina, Inter);

- Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid);

- Scott McTominay (Scozia, Napoli);

- Nuno Mendes (Portogallo, PSG);

- João Neves (Portogallo, PSG);

- Michael Olise (Francia, Bayern Monaco);

- Cole Palmer (Inghilterra, Chelsea);

- Pedri (Spagna, Barcellona);

- Raphinha (Brasile, Barcellona);

- Declan Rice (Inghilterra, Arsenal),

- Fabián Ruiz (Spagna, PSG);

- Mohamed Salah (Egitto, Liverpool);

- Virgil van Dijk (Olanda, Liverpool);

- Vinícius Júnior (Brasile, Real Madrid);

- Florian Wirtz (Germania, Bayer Leverkusen-Liverpool),

- Vitinha (Portogallo, PSG);

- Lamine Yamal (Spagna, Barcellona).

