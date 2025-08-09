Due pareggi, 0-0 e 1-1, per il Cagliari nella trasferta a Santander: contro il Racing, dopo la partita in mattinata, è stato Zito Luvumbo a fissare il secondo pari con un bel gol di tacco. Un doppio test amichevole che è servito a mettere minuti nelle gambe (c’è chi ha giocato entrambe le gare, dove ci sono stati pochi cambi) a una settimana dall’esordio ufficiale in Coppa Italia. «Abbiamo fatto due gare utili in un clima positivo, ringraziamo il Racing per l’ospitalità e per come ci hanno accolto: speriamo di ricambiare in futuro», la valutazione dell’allenatore rossoblù Fabio Pisacane. «Ci sono stati spunti positivi e altri su cui lavorare, come è giusto che sia. Rimaniamo umili e continuiamo a lavorare, sapendo che il percorso e lungo ma con la possibilità di fare un cammino in crescendo».

La modalità particolare della doppia partita, secondo Pisacane, è servita. «Ha portato quasi tutti i ragazzi a fare una gara intera, la cosa importante è che nessuno si è fatto male. Abbiamo fatto una settimana di carichi, anche ieri abbiamo spinto tanto per arrivare pronti alle gare ufficiali. Siamo soddisfatti». Il primo match, quello delle 11, è stato privo di emozioni «ma forse anche per il caldo», specifica il tecnico. «Non è un alibi, ma è normale che puoi avere meno lucidità. Abbiamo trovato una squadra che ci ha rispettato».

La seconda gara è stata più intensa. «Ci aspettavamo un atteggiamento arrembante da parte loro. Abbiamo pagato per un passaggio errato in uscita, ma sono soddisfatto perché la squadra ha fatto quello che gli si chiede». Ora per il Cagliari non ci saranno più test: sabato prossimo la Coppa Italia, nei trentaduesimi di finale contro la Virtus Entella. E Pisacane a quello punta: «In questo momento abbiamo potuto sperimentare qualcosa e trovare delle soluzioni che ci potranno tornare utili. Sono soddisfatto anche dai ragazzi come Liteta, Cogoni, Pintus e Idrissi, ma anche Deiola dietro. Dalla settimana prossima è finito il tempo della preparazione e di tante cose che abbiamo sempre sentito e magari infastidiscono anche. Speriamo che alla lunga i nostri tifosi possano essere rappresentati da una squadra come loro vogliono: è la nostra missione».

Dal mercato, il prossimo acquisto dovrebbe essere Sebastiano Esposito che – nel duello fra Parma e Cagliari – sta confermando la sua preferenza a vestire la maglia rossoblù. «Qualcosa manca, sicuramente: pensiamo dietro. La società sa quello che può servire, ma come ho detto già in passato è giusto non farci prendere dalla frenesia e fare scelte ponderate», conclude Pisacane.

© Riproduzione riservata